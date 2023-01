Na Koroškem ponekod še omejitve v prometu zaradi posledic sneženja

Radlje ob Dravi, 24. januarja - Cestne službe na Koroškem nadaljujejo s pluženjem in čiščenjem cest. Okoli 15. ure so se delavci enote Voc Koroška prebili do prelaza Radelj, cesto iz Slovenj Gradca proti Kopam bodo širili v sredo, prav tako se bodo po napovedih v sredo prebili še do Ribniške koče, je za STA povedal vodja enote Voc Koroška Aleksander Celan.