Santos s portugalske na poljsko klop

Varšava, 24. januarja - Fernanda Santosa, do prejšnjega meseca selektorja portugalske nogometne reprezentance, so danes ustoličili za novega glavnega stratega stratega Poljske. Oseminšestdesetletni Portugalec je nasledil Czeslawa Michniewicza, ki so ga odpustili po porazu v osmini finala svetovnega prvenstva v Katarju.