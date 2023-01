Na zasedanju Parlamentarne skupščine SE pozivi k enotnosti v boju proti Rusiji

Strasbourg, 24. januarja - Vojna v Ukrajini in kršitve človekovih pravic so ena glavnih tem zasedanja Parlamentarne skupščine Sveta Evrope (PS SE), ki se ta teden sestaja v Strasbourgu. Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock je v današnjem nastopu pozvala k enotnosti proti ruski agresiji nad Ukrajino in se zavzela za nadaljnjo, tudi vojaško pomoč tej državi.