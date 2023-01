Raziskava: Uvoz zelenega vodika v EU do leta 2030 konkurenčen lokalno proizvedenemu

Bruselj, 24. januarja - Uvoz vodika, proizvedenega z obnovljivimi viri energije, iz Avstralije, Čila in Maroka v EU, bi lahko do leta 2030 postal konkurenčen vodiku, proizvedenem znotraj sedemindvajseterice, v raziskavi ugotavlja svetovalno podjetje Aurora Energy Research. S tem bi lahko EU uresničila cilj, da do leta 2030 polovico svoje porabe vodika zagotovi z uvozom.