Predsednica Pirc Musar s SD tudi o morebitnih spremembah ustave pri imenovanju funkcionarjev

Ljubljana, 24. januarja - Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je danes srečala s predsednico SD Tanjo Fajon in vodjo poslanske skupine Janijem Prednikom. Spregovorili so o izzivih zdravstvene reforme, morebitnih spremembah ustave, predvsem v luči imenovanja funkcionarjev s strani predsednice republike, dotaknili pa so se tudi vprašanj političnega sistema in pokrajin.