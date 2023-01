Bruselj od Ukrajine pričakuje nadaljnja prizadevanja v boju proti korupciji

Bruselj, 24. januarja - Evropska komisija je Ukrajino po razkritju domnevnih nepravilnosti in primerov korupcije med visokimi ukrajinskimi uradniki danes pozvala k nadaljnjim prizadevanjem v boju proti zlorabi oblasti. V Bruslju so pozdravili že sprejete ukrepe oblasti v Kijevu in ob tem spomnili, da so protikorupcijski ukrepi ključni v procesu približevanja države EU.