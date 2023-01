V Svizu preložili za sredo napovedan protestni shod pred vlado

Ljubljana, 24. januarja - Glavni stavkovni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je danes odločil, da napovedanega protestnega shoda sindikalnih zaupnikov pred vlado v sredo ne bo. V sindikatu so ga napovedali v primeru, če do naslednjega kroga pogajanj ne bodo dobili vladnega predloga oziroma odgovora na stavkovne zahteve.