V sedmih letih skoraj trikrat več vlog za zaposlitev tujcev

Ljubljana, 24. januarja - Število vlog za zaposlitev tujcev se je od leta 2016 do leta 2022 po podatkih zavoda za zaposlovanje povečalo za skoraj trikrat, pri čemer so glavni izziv dolgotrajni postopki. V zadnjih treh letih so se skokovito povečala soglasja za enotno dovoljenje iz tretjih držav, število delovnih dovoljenj po sporazumih z BiH in Srbijo pa ostaja enako.