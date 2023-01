Janković: Ponedeljkova seja mestnega sveta pokazala učinkovitost

Ljubljana, 24. januarja - Ljubljanski mestni svetniki so se v ponedeljek sestali na izredni seji o zdravstvu. V razpravi so sodelovali le člani koalicije in župan Zoran Janković, preden pa bi lahko razpravljala tudi opozicija, so sejo prekinili. Janković je danes povedal, da je seja mestnega sveta pokazala učinkovitost, v opoziciji pa so do manevra kritični.