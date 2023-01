T-2 s projektom za hitrejšo digitalno preobrazbo družbe in gospodarstva

Ljubljana, 24. januarja - Pri telekomunikacijskem operaterju T-2 so lani začeli izvajati projekt T-2 Pametna mesta 4.0., ki ga sofinancira EU. V okviru projekta bodo z vključevanjem najsodobnejših tehnologij v platformo za povezovanje pametnih mest in skupnosti ustvarjali razvojne rešitve za bolj trajnosten razvoj gospodarstva in družbe, so pojasnili v podjetju.