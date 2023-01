Policija podelila 77 medalj za požrtvovalnost in hrabrost

Tacen, 24. januarja - Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjan Lindav in ministrica za javno upravo v funkciji ministrice za notranje zadeve Sanja Ajanović Hovnik sta danes podelila 77 medalj za požrtvovalnost in hrabrost. Med prejemniki je 56 policistov in 21 občanov, ki so se izkazali v 36 dogodkih, medalji pa sta dobila tudi dva mladoletnika.