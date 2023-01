Bruselj s predlogom strategije za učinkovitejše vračanje migrantov

Bruselj, 24. januarja - Evropska komisija je danes predstavila predlog operativne strategije za bolj učinkovito vračanje migrantov, ki so jim članice EU zavrnile prošnjo za mednarodno zaščito. Strategija obravnava štiri področja, med katerimi so ukrepi za odziv na trenutne potrebe pri vračanju, pospešeni postopki vračanja in digitalizacija upravljanja teh postopkov.