V gorah velika nevarnost proženja snežnih plazov, izdano oranžno opozorilo

Za danes in sredo dopoldne je Agencija RS za okolje (Arso) izdala oranžno vremensko opozorilo za severozahod države, za kasneje pa je izdala rumeno opozorilo.

Oranžno opozorilo pomeni, da verjetnost proženja snežnih plazov nastopi že pri manjši dodatni obremenitvi. V nekaterih razmerah je možno tudi lokalno spontano proženje srednje velikih in posamično tudi velikih snežnih plazov.

Kot je danes še objavil Arso, je nevarnost snežnih plazov v večjem delu slovenskih gora nad nadmorsko višino okoli 1500 metrov velika, to je 4. stopnje, nižje pa je znatna oz. precejšnja in torej 3. stopnje.

Arso opozarja, da lahko snežni plazovi nastajajo tudi na neobičajnih mestih. Večinoma zmerna nevarnost je tako tudi na območju Idrijsko-Cerkljanskega, Škofjeloškega, Polhograjskega in Zasavskega hribovja.

V ponedeljek je ob obilnem sneženju močno pihal vzhodni do severovzhodni veter, ki je prenašal sneg na zahodna in južna pobočja, nastajale so številne klože. "Že pod majhno obremenitvijo lahko sprožite kložast snežni plaz, plazovi se na strmih pobočjih prožijo tudi spontano," so opozorili na Arsu. Snežne in plazovne razmere so zelo zahtevne. Če je v dolini snega ponekod malo, pa je situacija nekaj sto metrov višje lahko povsem drugačna, so poudarili.

Po napovedih vremenoslovcev ta teden ni pričakovati več novega obilnejšega sneženja, bo pa še vedno pihal severovzhodnik, ki se bo konec tedna znova okrepil in bo znova prenašal sneg.

"Ohladilo se bo, to pa pomeni, da se bo 3. stopnja nevarnosti ohranila dalj časa. Če se po četrtku podajate na sneg, izbirajte položnejša, neplazovita pobočja, izogibajte se strmih grap, grebenov in ostanite pod gozdno mejo, kjer je veter imel manjšo moč. Tudi pri severnih sosedih je obilneje snežilo, zato so razmere tam podobne," so sporočili z Arsa.

Zaradi izpadov električne energije trenutno na Arsu nimajo podatkov z avtomatskih postaj Kanin, Kum, Pavličevo sedlo in Zgornja Kapla.

"Lahko nam pomagate, da svoja opažanja o snegu in snežnih plazovih sporočite preko portala ali preko mobilne aplikacije Varsom Regobs. Seveda v takih razmerah ne pričakujemo in tudi ni varno, da se podajate na plazovita območja. Dovolj bo, da vnesete in opišete razmere, ki so v okolici vašega doma. Sploh bodo dobrodošle informacije iz bolj odročnih predelov Slovenije," so še navedli pri Arsu in se vnaprej zahvalili za sodelovanje.

Na Kredarici je bila danes zjutraj snežna odeja debela 285 centimetrov, na Voglu 155, v Ratečah 86, v Kočevju 65, na Katarini nad Ljubljano so namerili 46 centimetrov, v Celju in Postojni pa po 19 centimetrov snega, kažejo podatki Arsa.