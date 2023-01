Celjski kriminalisti zaključili večmesečno preiskavo kriminalne združbe s področja drog

Celje, 24. januarja - Celjski kriminalisti so zaključili večmesečno preiskavo kriminalne združbe. V zaključni akciji so odvzeli prostost šestim osebam, osumljenim storitve 40 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa z drogami. Preiskovalni sodnik je za dve osebi odredil pripor, štiri pa so po preiskavi spustili na prostost, so danes sporočili s policije.