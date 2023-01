V spomin na Danila Lokarja letos v Ajdovščini Lokarjevo leto

Ajdovščina, 26. januarja - Lavričeva knjižnica Ajdovščina bo do maja letos izpeljala niz Srečanj z Danilom Lokarjem. Tako so poimenovali kulturne dogodke, s katerimi želi knjižnica zaznamovati 130. obletnico rojstva pisatelja, Prešernovega nagrajenca in ajdovskega zdravnika Danila Lokarja. Prvo izmed srečanj, ki bo na sporedu drevi ob 18.30, so naslovili Spominjam se.