Ljubljana, 24. januarja - Srečanje predsednice republike Nataše Pirc Musar s predsednico stranke SD Tanjo Fajon in vodjo poslanske skupine SD Janijem Prednikom bo ob 13. uri (IN NE ob 13.45, kot je bilo napovedano sprva) v predsedniški palači na Erjavčevi 17 (zbor za fotoreporterje in snemalce ob 12.45 pri vhodu pri garažah), so sporočili iz urada predsednice republike.