Moški iz Lucije osumljen za 28 vlomov

Piran, 24. januarja - Piranski policisti so lani in letos zoper 46-letnega moškega iz Lucije podali že 26 kazenskih ovadb zaradi vlomov v poslovne objekte in dve zaradi vlomov v stanovanjski hiši, so danes sporočili s koprske policijske uprave. Za podobna dejanja je že bil obsojen, sumijo pa, da je izvršil tudi nekatere vlome, ki še niso preiskani, zdaj je v pridržanju.