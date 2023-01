Glasovanje o noveli zakona o finančni upravi: 48 za, 22 proti

Ljubljana, 24. januarja - DZ je po odložilnem vetu državnega sveta znova podprl novelo zakona o finančni upravi. Glede na napovedi je bilo sicer pričakovati nasprotno, a so poleg poslancev Svobode glasove prispevali tudi v Levici. Za sta glasovala tudi poslanca narodnih skupnosti Ferenc Horvath in Felice Žiža. V SD so se vzdržali, v SDS in NSi so bili proti.