DZ za namestnico varuha človekovih pravic imenoval Dijano Možina Zupanc

Ljubljana, 24. januarja - Poslanci so na današnji seji z 59 glasovi za in 22 glasovi proti za namestnico varuha človekovih pravic imenovali Dijano Možina Zupanc, ki jo je za to mesto predlagal varuh Peter Svetina. Ocenil je, da kandidatko odlikujejo bogato strokovno znanje, kredibilnost in izkušnje tako v Sloveniji kot na mednarodnem področju.