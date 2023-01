Pridržali Moldavca zaradi pomoči pri nezakonitih migracijah

Celje, 24. januarja - Policisti so v ponedeljek na avtocestnem počivališču Tepanje izsledili moldavskega voznika, ki je v vozilu prevažal štiri ruske državljanke, ki so nezakonito vstopile v Slovenijo. Vse štiri so zaprosile za mednarodno zaščito. Voznika so policisti pridržali, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.