V Ukrajini po korupcijskem škandalu niz odstopov

Kijev, 24. januarja - Več visokih uradnikov v Ukrajini je danes po razkritju domnevnih nepravilnosti in korupcije napovedalo odstop. Med njimi so namestnik ministra za obrambo Vjačeslav Šapovalov, namestnik vodje kabineta predsednika Kirilo Timošenko in namestnik generalnega tožilca Oleksij Simonenko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.