Uefa v dogovor z Združenjem navijačev za ohranjanje nogometne piramide

Nyon, 24. januarja - Evropska nogometna zveza Uefa in Združenje navijačev Evrope sta v ponedeljek v Nyonu podpisala sploh prvi memorandum o soglasju. Ta formalizira sodelovanje med obema stranema in določa prednostne naloge do leta 2026. Med njimi sta tudi ohranjanje obstoječe nogometne piramide in nadgradnja navijaške izkušnje, je v izjavi zapisala Uefa.