Zaradi podrtih dreves na Štajerskem več tisoč odjemalcev brez elektrike

Maribor/Celje, 24. januarja - Velika količina novozapadlega snega in dežja je povzročila poškodbe na elektro distribucijskem omrežju na Štajerskem. Zaradi padcev dreves je že v ponedeljek prišlo do izpadov napajanja z električno energijo na celotnem območju Elektra Maribor in Elektra Celje. Čez noč je ostalo brez elektrike več tisoč odjemalcev.