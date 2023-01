Cene nafte nekoliko navzdol

Singapur, 24. januarja - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju nekoliko znižale. Na naftnem trgu vztraja upanje, da bo po opustitvi strogih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa na Kitajskem prišlo do oživitve gospodarstva in večjega povpraševanja po nafti v drugem največjem svetovnem gospodarstvu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.