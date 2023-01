V novem streljanju v Kaliforniji sedem smrtnih žrtev

San Francisco, 24. januarja - V dveh povezanih strelskih napadih na kmetiji za gojenje gob in v podjetju za prevoz tovornjakov v obalni skupnosti južno od San Francisca je bilo v ponedeljek ubitih sedem ljudi, je sporočila policija in dodala, da so osumljenca ujeli. Aretirali so 67-letnega Zhao Chunlija. Gre za že drugi množičen strelski napad v Kaliforniji v zadnjih dneh.