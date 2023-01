Newyorške borze končale v zelenem

New York, 23. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Vlagatelji so v pričakovanju pomembnejših poročil o dobičku in se nadejajo, da bo ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed) zaradi zniževanja inflacije ublažila svojo agresivno protiinflacijsko politiko zviševanja obrestnih mer, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.