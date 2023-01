Večer o nezadovoljstvu v javnem sektorju (24. 1.)

Maribor, 23. januarja - Urška Mlinarič v komentarju Predreformno vrenje piše, da so sindikati javnega sektorja nezadovoljni z ravnanjem vlade, kar pred začetkom pogajanj o plačni reformi ni dobro. Sindikati javnega sektorja, zlasti interesno ali številčno močni, so vedno znova uspeli izsiliti dvige plač, ker so jim vlade dopuščale. To počne tudi sedanja vlada.