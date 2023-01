Na vzhodu Ukrajine znova hudi spopadi

Kijev, 23. januarja - Na vzhodu Ukrajine so danes v bližini Bahmuta in Avdijivke znova potekali hudi spopadi med rusko in ukrajinsko vojsko, so sporočili z ukrajinskega generalštaba. V Kijevu so medtem opozorili, da ukrajinska vojska potrebuje več sto bojnih tankov za ponovno zavzetje zasedenih ozemelj, poroča nemška tiskovna agencija dpa.