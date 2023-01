Primorske novice o možnostih za kmetijstvo na Vipavskem (24. 1.)

Koper, 23. januarja - Alenka Tratnik v komentarju Na pragu nove priložnosti piše, da intenzivna kmetijska pridelava v Vipavski dolini tudi zaradi vse pogostejših in daljših sušnih obdobij, težav z odkupom in konkurence na tržišču ni napredovala. To je izziv tudi pri projektu namakalnega sistema, s katerim bi vodo iz zadrževalnika Vogršček pripeljali do Podnanosa.