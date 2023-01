Ledecka bo izpustila SP v alpskem smučanju

Praga, 23. januarja - Češka smučarka in deskarka Ester Ledecka zaradi poškodbe ne bo mogla nastopiti na bližnjem svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Franciji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V taboru češke zimske zvezdnice so upali, da bo nared do največjega smučarskega tekmovanja v sezoni, a se je okrevanje po poškodbi ključnice preveč zavleklo.