Zaradi prometne nesreče za Brezovico zaprta primorska avtocesta proti Kopru

Medtem na vseh glavnih prometnicah po državi nastajajo zastoji, ponekod zaradi sneženja, drugje zaradi zastojev tovornih vozil ali plužnih in posipnih skupin.

Prepoved vožnje zaradi burje še vedno velja za počitniške prikolice, hladilnike, vozila s ponjavami in avtobuse ne glede na težo še vedno na hitri cesti Nova Gorica-Razdrto med Selom in razcepom Nanos.

Na regionalni cesti je omejitev na odsekih Razdrto-Manče-Vipava in Selo-Vogrsko-Ajševica, in sicer za počitniške prikolice, hladilnike, vozila s ponjavami, ki so lažja od osem ton.

Cesta čez prelaz Vršič je zaprta, čez prelaze Korensko sedlo in Jezerski vrh pa so obvezne verige. Uporabo verig na prometnoinformacijskem centru sicer priporočajo tudi na avstrijski strani prelaza Ljubelj.