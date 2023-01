Finance o težavah centralnih bank (24. 1. )

Ljubljana, 23. januarja - Srečko Korber v komentarju Bo treba sanirati tudi centralne banke? piše, da bo marsikatera centralna banka letos in v prihodnjih letih pridelala tolikšno izgubo, da bo primorana prositi za dokapitalizacijo. Kot meni avtor, pa so lahko napoved težav tudi za našo centralno banko negativne vrednosti kapitala in rezerv Banke Slovenije.