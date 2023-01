Danska zadnji četrtfinalist, Sloveniji deseto mesto na SP

Krakov, 23. januarja - Rokometaši Danske so si v današnjih tekmah 3., zadnjega kroga drugega dela svetovnega prvenstva na Poljskem in Švedskem kot zadnji priigrali četrtfinale. Za ta dosežek so premagali Egipt s 30:25. Že pred tem so imeli nadaljevanje SP zagotovljeno Madžarska, Francija, Španija, Švedska, Nemčija, Norveška in Egipt. Slovenija je SP končala kot deseta.