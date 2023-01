Krka uspešno začela turnir v Banjaluki

Banjaluka, 23. januarja - Košarkarji Krke so uspešno začeli četrti turnir lige Aba 2 v Banjaluki. V uvodnem nastopu oziroma 8. krogu tekmovanja so premagali zadnjeuvrščeno hrvaško Gorico s 101:74 (18:22, 41:41, 74:59). Novomeščane, ki so zdaj pri izkupičku 7-1, v prihodnjih dneh čakata še domači Borac in neporaženi Helios Suns.