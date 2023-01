Na avstrijskem Koroškem zaradi snega težave v prometu in oskrbi z elektriko

Celovec, 23. januarja - Močno sneženje je danes povzročilo težave z oskrbo z elektriko in v prometu na avstrijskem Koroškem, predvsem v vzhodnih delih dežele. Gasilci so morali posredovati zaradi podrtih dreves in vozil, ki so obtičala v snegu. Brez elektrike je ostalo približno 5000 gospodinjstev. Na višje ležečih območjih medtem obstaja nevarnost snežnih plazov.