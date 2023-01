Na Hrvaškem tekoč prevzem evra, vprašani se bojijo inflacije

Bruselj, 23. januarja - Postopek prevzema evra na Hrvaškem je po mnenju večine vprašanih v raziskavi Evropske komisije potekal nemoteno in učinkovito. Jih je pa veliko izrazilo pomisleke, da bo uvedba evra vplivala na cene in zvišala stopnjo inflacije, so danes sporočili iz Bruslja.