Ljubljanska borza: Ob neenotnih gibanjih indeks navzdol

Ljubljana, 23. januarja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes znižal za 0,28 odstotka. Navzdol so ga potisnile delnice Petrola, Luke Koper in Krke, podražile pa so se delnice NLB, Zavarovalnice Triglav in Save Re. Skupaj je bilo sklenjenih za 850.513 evrov poslov, največ z delnicami Salusa v standardni kotaciji (205.500 evrov).