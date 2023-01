Uroš Brežan - v prihodnje zaveznik narave, vode in prostora

pripravila Laura Štraser

Ljubljana, 24. januarja - V okviru načrtovane reorganizacije aktualne vlade Roberta Goloba bo Uroš Brežan, ki je v prvih mesecih opravljal funkcijo ministra za okolje in prostor, z današnjim dnem, če ga bo potrdil DZ, uradno prevzel položaj ministra za naravne vire in prostor. Kot je napovedal, po novem prevzema vlogo zaveznika narave, vode in prostora.