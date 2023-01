Pirc Musar z Levico tudi o spremembah volilnega sistema in podnebni politiki

Ljubljana, 23. januarja - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes gostila koordinatorja Levice Luko Mesca in vodjo poslanske skupine Levica Mateja Tašnerja Vatovca. Na srečanju so med drugim spregovorili o morebitnih ustavnih spremembah, tudi volilnega sistema, zdravstveni reformi ter podnebni politiki in zeleni prihodnosti, so sporočili iz urada predsednice.