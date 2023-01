Družinski člani in številni zvezdniki na pogrebni slovesnosti za Liso Marie Presley

Memphis, 23. januarja - Družinski člani in številne slavne osebnosti, med njimi Sarah Ferguson, Axl Rose in Alanis Morissette, so se v nedeljo v Gracelandu spomnili pokojne Elvisove hčerke Lise Marie Presley. Javne pogrebne slovesnosti na Elvisovem posestvu v Memphisu v ameriški zvezni državi Tennessee so se udeležili tudi številni prijatelji in oboževalci.