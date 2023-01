Snežne razmere v visokogorju

Večinoma zmerna nevarnost je na območju Idrijsko-Cerkljanskega, Škofjeloškega, Polhograjskega in Zasavskega hribovja. Tam so predvsem nevarna strma travnata pobočja. V gorah so zlasti nevarna pobočja nad gozdno mejo, kjer veter prenaša sneg in gradi nove snežne nanose. Že pod majhno obremenitvijo se lahko sproži kložast snežni plaz, plazovi se na strmih pobočjih prožijo tudi spontano.

V stari snežni odeji, ki je sedaj skrita pod debelo snežno odejo novega snega, so zlasti na osojnih pobočjih prisotne šibke plasti, ki lahko na posameznih mestih ob dodatni obremenitvi tudi popustijo. To se lahko zgodi predvsem tam, kjer novega snega zaradi vpliva vetra manj. Pod nadmorsko višino okoli 1500 metrov so nevarna predvsem strma travnata pobočja. Snežne in plazovne razmere so zelo zahtevne.

Snežna odeja je mehka in rahla, na vetru bolj izpostavljenih legah je precej spihana. Veliko je klož, nastajajo opasti. Grebeni so ponekod povsem spihani.

Danes bodo popoldne padavine od jugozahoda slabele, na severovzhodu pa bodo še dokaj intenzivne do večera. Po nižinah bo v krajih z intenzivnejšimi padavinami snežilo, drugod deževalo. Veter bo počasi slabel. V torek dopoldne se bodo padavine od severovzhoda spet širile proti jugozahodu, a jih bo precej manj kot danes. Po nižinah bo večinoma deževalo. V noči na sredo bodo, razen na jugu, ponehale. V sredo bo pretežno oblačno, tudi v južni Sloveniji bodo padavine dopoldne ponehale. V četrtek in petek bo suho vreme. Oblačnost se bo ponekod trgala.

Zaradi močnejšega sneženja in vetra se bodo danes snežne in plazovne razmere še nekoliko poslabšale predvsem na Koroškem ter na območju Kamniško Savinjskih Alp in vzhodnih Karavank ter Pohorja. V naslednjih dneh se v gorah zaradi hladnega vremena snežne in plazovne razmere ne bodo hitro spreminjale. Sneg se bo le počasi sesedal, predvsem v visokogorju bodo še nastajali novi zameti.

Nevarnost plazov se bo šele v sredo čez dan nekoliko zmanjšala, a bo ostala znatna, tretje stopnje. Sprva se bodo s strmejših pobočij še prožili spontani plazovi suhega nesprijetega, pa tudi sprijetega snega. Spontanega plazenja bo od srede dalje postopno vse manj. Možni bodo tudi posamezni spontani plazovi s strmih, travnatih pobočij v sredogorju. Ostala pa bo velika možnost, da se že ob manjši obremenitvi sproži plaz kložastega snega na strmih in srednje strmih pobočjih ter na območjih, kjer je veter akumuliral sneg (grape, in podobno). Razmere v gorah bodo težke in zahtevne.