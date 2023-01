Premogovnik Velenje želi podaljšati veljavnost rudarske pravice

Velenje, 23. januarja - Premogovnik Velenje je ministrstvu za infrastrukturo posredoval vlogo za podaljšanje veljavnosti rudarske pravice za prihodnjih 20 let. Kot so danes sporočili iz družbe, so v vlogi podali obrazložitev glede izpolnjevanja pogojev za podaljšanje pravice s priloženimi dokazili. Pravica jim sicer poteče 21. julija letos.