WHO: Več milijard ljudi še vedno izpostavljenih prekomernim transmaščobam

Ženeva, 23. januarja - Več kot pet milijard ljudi je še vedno izpostavljenih prekomernim industrijsko proizvedenim in škodljivim transmaščobnim kislinam v hrani. Egipt, Pakistan in Južna Koreja so med državami, v katerih so zdravstvene težave zaradi te sestavine najhujše, je danes opozorila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).