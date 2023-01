Vinarji lahko še do konca meseca oddajo vlogo za povrnitev stroškov promocije

Ljubljana, 23. januarja - Vinarji lahko vlogo za povrnitev upravičenih stroškov za promocijo vina na trgih tretjih držav vložijo še do konca meseca, je objavila Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Do povrnitve stroškov so upravičeni za dejavnosti, ki so jih izvedli od začetka lanskega junija do konca leta.