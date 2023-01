Večji del države zajele padavine, sneg in burja ponekod ovirata promet

pripravili dopisniki STA

Ljubljana, 23. januarja - Večji del države so danes zajele obilnejše padavine, težave povzroča tudi močan veter. Burja in sneženje sta ponekod povzročila izpade elektrike ter podaljšala potovalne čase. Policija ob tem poziva k previdnosti, saj so se vozne razmere marsikje zelo poslabšale. Na več avtocestnih odsekih iz prometa tudi izločajo tovorna vozila.