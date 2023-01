V Kranju zaradi obnove popolna zapora mostu čez Savo

Kranj, 23. januarja - Zaradi obnove bo od 31. januarja pa vsaj do jeseni za ves promet zaprt most čez Savo na Ljubljanski cesti v Kranju od železniške postaje do Jelenovega klanca. V času zaprtja mostu, do predvidoma novembra, bodo urejeni obvozni po severni in južni strani, so danes sporočili z Mestne občine Kranj.