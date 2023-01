Kulturna iniciativa Pliberk letos obeležuje 40 let delovanja

Pliberk, 24. januarja - Kulturna iniciativa Pliberk/Kulturinitiative Bleiburg (KIB) letos obeležuje 40-letnico delovanja. V tem obdobju so organizirali že več kot 1000 dogodkov, na katere so privabili več kot 190.000 obiskovalcev. Od prvega glasbenega festivala leta 1983 do danes je KIB postal ena najuspešnejših kulturnih avstrijskih iniciativ.

V letošnjem jubilejnem letu bo KIB v Pliberk do konca junija pripravil 11 prireditev s koncerti, literarnimi branji in gledališkimi predstavami. Vrhunec bo 24. junija, ko bodo v okviru KIB-festa nastopili skupina Bališ z avstrijske Koroške, Styrian Klezmore Orchestra in indijska skupina Dhoad: Gypsies of Rajasthan.

Bališ ustvarja glasbo za glavo in srce, ki se ne vdaja trendom šablonarjev. Članom je pomembna glasba in ne geografska ali etnografska ozkosrčnost. Prav tako ne gre za posamezne besede, glasbeniki so si kot glavni način izražanja izbrali materni jezik, z izposojenkami iz skorajda izumrlega obirskega narečja, je zapisano na spletni strani KIB.

Predsednik KIB Arthur Ottowitz je za slovensko uredništvo avstrijske ORF napovedal, da bo KIB-fest velik praznik kulture v vsej svoji glasbeni in jezikovni raznolikosti.

Za obisk vseh 11 prireditev je na voljo KIB-kartica, ki stane 80 evrov in jo je mogoče naročiti na spletni strani društva, ki je dostopna prek povezave sta.si/qgHXDS.

KIB deluje pod osrednjim geslom Skupaj smo kultura, s čimer vse od začetka stavijo na regijo kot celoto v vsej svoji kulturni in jezikovni raznolikosti. KIB je prispeval k boljšemu medsebojnemu spoštovanju in sožitju med obema narodoma, predvsem pa širil obzorje domačinov. Zato ne čudi, da KIB podpirajo in se v delovanje vključujejo tudi slovensko govoreči, je še povedal Ottowitz.

KIB je doslej pripravil različne glasbene, gledališke, kabaretne in literarne prireditve, kot sta pliberški gledališki dnevi ali pliberški pustni kabaret. Slednji je zaradi humorja ter kvalitetnega petja in glasbe zaslovel tudi onstran občinskih in deželnih meja.

Začetki KIB segajo v leto 1983, ko je skupina prijateljev pripravila prvi pliberški glasbeni festival, na katerega so povabili skupino Opus, ki je kasneje zaslovela z uspešnico Live is life.