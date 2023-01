Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne nekoliko navzgor

Ljubljana, 23. januarja - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na ljubljanski borzi pridobil 0,11 odstotka. V prvi kotaciji so najgloblje padle delnice Luke Koper, največjo rast pa beležijo delnice Zavarovalnice Triglav. Slednje so tudi najbolj zanimive vlagateljem, ki so z njimi doslej opravili za dobrih 105.000 evrov prometa.