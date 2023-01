Božičnice občutno zvišale novembrske plače

Ljubljana, 23. januarja - Izredna izplačila, kot so 13. plače in božičnice, so novembra lani tradicionalno zvišala povprečno plačo. Ta je v neto znesku znašala 1479,56 evra, kar je nominalno 12,3 odstotka več kot oktobra, realno pa 11,3 odstotka več. Povprečni bruto znesek izrednega izplačila je znašal nekaj manj kot 930 evrov.