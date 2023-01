V projektu AlpTextyles bodo oživljali alpsko tekstilno dediščino

Ljubljana, 23. januarja - Na ZRC SAZU so danes predstavili projekt AlpTextyle, v okviru katerega bodo razvili inovativne rešitve za samozadostne tekstilne vrednostne verige, ki izhajajo iz alpske tekstilne dediščine in povpraševanja potrošnikov po trajnostnem življenjskem slogu. V projektu sodeluje 12 partnerjev iz Slovenije, Švice, Francije, Italije, Avstrije in Nemčije.